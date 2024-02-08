Çubuk Belediyesi Pazarcı Esnafına Çorba İkramında Bulundu

Çubuk Belediyesi, pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, "Esnafımız üşümesin" sloganıyla başlatılan hizmette, pazarcı esnafına yaklaşık 3 bin bardak çorba ikram edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kış aylarında sabah erken saatte pazarcı esnafı tezgahlarını açmaya başladığı anda onlara çorba ikram ettiklerini ifade ederek, "Hem esnafımıza hayırlı işler diliyoruz hem de sıcak bir kap çorba ikram ediyoruz. Esnaflarımızda bu uygulamadan çok memnun oldular." diye konuştu.