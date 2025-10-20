Çubuk Belediyesi'nden Camilerde Dezenfekte Çalışmaları

Çubuk Belediyesi'ne bağlı ekiplerce camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, yaptığı açıklamada, çalışmaların toplum sağlığını korumaya yönelik önleyici bir uygulama olduğunu belirtti.

Topçu, çalışmalarda kullanılan ilaçların hem viral hem de bakteriyel etkilere sahip dezenfektanlardan oluştuğuna değinerek, "Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarımızın temel amacı, yaklaşan kış mevsiminde gribal enfeksiyonların yaygınlaşmasını önlemektir. İnsanların yoğun bulunduğu alanlarda viral ve bakteriyel etkili dezenfektan maddeler kullanıyoruz. Aynı zamanda haşereyle mücadele çalışmalarını da eş zamanlı yürütüyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Camilerde başlayan çalışmaların, eğitim kurumları, toplu taşıma durakları, parklar ve gıda işletmelerinde devam edeceği kaydedildi.