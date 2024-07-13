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Çubuk Belediyesi Kültür Yolu Projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi

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Çubuk Belediyesi tarafından yürütülen Kültür Yolu Projesi kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Proje kapsamında ikinci yürüyüş, Yıldırım Elören Yaylası'nda başlayıp Aykayası'na tırmanışla sona erdi. Yürüyüşte rehberlik yapan Selahattin Keser, organizasyonun güzelliğini vurguladı.

Çubuk Belediyesi tarafından yürütülen Kültür Yolu Projesi kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çubuk'un ekoturizmine katkı sunulması, bölgenin doğal ve kültürel potansiyelinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yürüyüş yolları tespit edilerek belediyenin internet sayfasına konuldu.

Proje kapsamında ikinci yürüyüş, Yıldırım Elören Yaylası'nda başlayıp yaklaşık 13 kilometrelik yürüyüşün ardından Aykayası'na tırmanışla sona erdi.

Yürüyüşte rehberlik yapan Selahattin Keser, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Muhtarımız da bizi misafir etti ve ikramlarda bulundu. Çok güzel bir organizasyon oluyor." dedi.

Elören Mahallesi Muhtarı Erdal Özbek de kapılarının herkese açık olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Çubuk Belediyesi Kültür Sanat Güncel Haberler

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