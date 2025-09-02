Haberler

Çubuk Belediyesi Araç Filiosunu Güçlendirdi

Çubuk Belediyesi, yeni alınan araçlarla filosunu güçlendirdi. 2 iş makinesi, 1 vakumlu yol süpürme aracı, 1 kamyon, 2 otobüs, 3 kamyonet ve 1 panelvan Atatürk Parkı'nda sergilendi.

Çubuk Belediyesi, araç filosunu yeni araçlarla güçlendirdi.

Belediyenin aldığı 2 iş makinesi, 1 vakumlu yol süpürme aracı, 1 kamyon, 2 otobüs, 3 kamyonet ve 1 panelvan Atatürk Parkı'nda sergilendi.

Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş yeni araçları inceledi.

Belediye Başkanı Demirbaş, burada yaptığı açıklamada belediye filosunun daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
