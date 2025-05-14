Çubuk Belediyesi 65 Bin Çiçek Dikecek
Çubuk Belediyesi, cadde, bulvar, park ve refüjlere 65 bin çiçek dikeceğini açıkladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından seralarda üretilen çiçeklerin dikimi başladı ve tamamlanmasının haziran ortasında planlandığı belirtildi.
Çubuk Belediyesi cadde, bulvar, park ve refüjlere 65 bin çiçek dikecek.
Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarda üretilen farklı türlerden çiçeklerin dikimi başladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, çiçek dikimini haziran ayı ortalarına doğru tamamlamayı planladıklarını söyledi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel