Başkan Demirbaş, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirbaş, belediye meclisinde yaptığı konuşmada, AA'nın 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin dünyaya duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, kuruluşundan bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla önemli bir misyon yürüttüğünü ifade etti.

AA'nın yalnızca bir haber ajansı değil, aynı zamanda milletin sesi ve hafızası olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Kurtuluş mücadelesinin en zorlu dönemlerinde kurulan Anadolu Ajansı, bugün de aynı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Doğru ve güvenilir haberciliğin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur." dedi.

Basın mensuplarının fedakarca görev yaptığını belirten Demirbaş, ajansın gelişimine katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.