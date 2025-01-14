Üye Girişi
Haberler
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Türkçe mesajla duyurdu
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı

Çorum Valisi, Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memurunu Ziyaret Etti

Çorum Valisi, Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memurunu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesindeki trafik kazasında yaralanan polis memuru Erdal Baydar'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memurunu ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Çalgan, Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Erdal Baydar'ın tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Polis memurunun yanı sıra eşi Demet Baydar, ağabeyi Ali Fuat Baydar ve ailesine de geçmiş olsun dileklerini ileten Çalgan, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve doktorlardan polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çalgan, "Yaşadığımız bu talihsiz kaza hepimizi derinden üzdü. Polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasına müdahale eden Baydar'a Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon çarpmış, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
img

Onlarca kişi hastaneye başvurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
img

Hadise aşk sarhoşu! İlk paylaşım geldi
img

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu
Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu

Nuri Şahin'e bir darbe daha
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Son Dakika Haberleri

Nottingham Forest Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Chelsea Bournemouth CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Bournemouth maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 5. sınıf karne görüşleri 2025! 4. sınıf karne görüşleri 2025! 3. sınıf karne görüşleri 2025! 2. sınıf karne görüşleri 2025! 1. sınıf karne görüşleri 2025! Öğretmen karne görüşleri 2025! TÜM SINIFLAR için Öğretmen karne görüşü 1. 2. 3. 4. 5. sınıf, ortaokul öğretmen karne notu görüşleri, yazıları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.