Haberler

Çorum Valisi Çalgan'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, 2026 yılının sağlık, huzur ve iyilik getirmesini diledi. Çalgan, yeni hedefler için kararlı bir şekilde adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalgan, mesajında 2026 yılının sağlık, huzur ve iyilik getirmesini, barışın, dostluğun ve dayanışmanın kalıcı hale gelmesine vesile olmasını temenni etti.

2025 yılını geride bırakırken yaşanan tecrübeler ve elde edilen kazanımların yol gösterici olduğunu belirten Çalgan, "Bu birikimleri, yeni hedeflerimize ulaşmak için rehber edinmeli, önümüzdeki süreçte atacağımız adımları planlı ve kararlı bir şekilde belirlemeliyiz. Enerjimizi, potansiyelimizi ve zamanımızı en verimli biçimde değerlendirerek, daha güçlü ve kalıcı sonuçlara ulaşmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve Çorum'un bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni hamlelerle pekiştireceğini bildiren Çalgan, ilk günkü heyecanla, belirledikleri hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını, vatandaşlara daha geniş imkanlar sunmak adına gayretlerini artıracaklarını kaydetti.

?Yeni yılda da kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerinin altını çizen Çalgan, şunları kaydetti:

"İlimizin gelişmesi ve kalkınması için ortak bir irade ortaya koyacağız. Vatandaşlarımızın refahını yükseltmek suretiyle müreffeh yarınlara ulaşmak ve Çorum'umuzu daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. ?Bu vesileyle, vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılamaları için Valiliğimizce gerekli tüm tedbirlerin alındığını özellikle vurgulamak isterim. Kıymetli Çorumlu hemşehrilerim ve değerli mesai arkadaşlarımın 2026 yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve iyilikler getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi