Çorum Valisi Çalgan'dan yeni yıl mesajı

Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalgan, mesajında 2026 yılının sağlık, huzur ve iyilik getirmesini, barışın, dostluğun ve dayanışmanın kalıcı hale gelmesine vesile olmasını temenni etti.

2025 yılını geride bırakırken yaşanan tecrübeler ve elde edilen kazanımların yol gösterici olduğunu belirten Çalgan, "Bu birikimleri, yeni hedeflerimize ulaşmak için rehber edinmeli, önümüzdeki süreçte atacağımız adımları planlı ve kararlı bir şekilde belirlemeliyiz. Enerjimizi, potansiyelimizi ve zamanımızı en verimli biçimde değerlendirerek, daha güçlü ve kalıcı sonuçlara ulaşmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve Çorum'un bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni hamlelerle pekiştireceğini bildiren Çalgan, ilk günkü heyecanla, belirledikleri hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını, vatandaşlara daha geniş imkanlar sunmak adına gayretlerini artıracaklarını kaydetti.

?Yeni yılda da kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerinin altını çizen Çalgan, şunları kaydetti:

"İlimizin gelişmesi ve kalkınması için ortak bir irade ortaya koyacağız. Vatandaşlarımızın refahını yükseltmek suretiyle müreffeh yarınlara ulaşmak ve Çorum'umuzu daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. ?Bu vesileyle, vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılamaları için Valiliğimizce gerekli tüm tedbirlerin alındığını özellikle vurgulamak isterim. Kıymetli Çorumlu hemşehrilerim ve değerli mesai arkadaşlarımın 2026 yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve iyilikler getirmesini diliyorum."