Çorum Valisi Çalgan'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Çorum Valisi Ali Çalgan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalgan, mesajında, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar tanıyan ve basın tarihinde önemli dönüm noktası olarak kabul edilen 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de yürürlüğe girdiğini belirterek, bu gelişmenin ardından her yıl bu günün "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanıldığını belirtti.

Gazetecilerin, toplumun doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmesi için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Çalgan, "Kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda vatandaşların beklenti ve taleplerini dile getirerek önemli bir kamu görevi üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Meslek ilkelerine bağlı kalarak kişilik haklarına saygı gösteren basın mensuplarının toplumun sesi ve vicdanı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Çalgan, şunları kaydetti:

"Onurlu şekilde temsil ettikleri gazetecilik mesleğiyle doğru bilginin halka ulaşmasını sağlamakta, basının güvenilirliğini pekiştirerek demokrasimizin güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını gündeme taşıyan basın çalışanlarının değerlendirmeleri, yürüttüğümüz çalışmalara yön vermekte ve bizlere değerli katkılar sunmaktadır. Günümüzde iletişim ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, görsel ve yazılı basının yanı sıra sosyal medyanın etkisini artırmıştır. Bu değişim, doğru ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacını daha da önemli hale getirmiştir. Dolayısıyla gazetecilerimizin üstlendiği sorumluluk, geçmişe kıyasla bugün çok daha büyük bir anlam taşımaktadır. Görevlerini tarafsızlık ve objektiflik ilkeleriyle, basın ahlakına bağlı kalarak özveriyle sürdüren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikte kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."