Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Güncelleme:
Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Valiliğin koordinesinde, "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla düzenlenen program, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorum Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Çalgan, ramazan ayının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplum için önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

Ramazan ayının ilk gününde herkesin arzusunun sevdikleriyle birlikte iftar yapmak olduğunu dile getiren Çalgan, "Bizim için en kıymetli olan aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz ve yakınlarıyla beraber iftar açtık. Bu programın özellikle bugüne planlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Ramazan ayının bereketi ve kerameti sonsuz olan bir ay olduğunu vurgulayan Çalgan, "Bu ay inşallah kırgınlıklar bitecek, birbirimize dua edeceğiz. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere zulüm altında olan kim varsa bu zulmün kalkması için dua edeceğiz." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir ay olduğuna dikkati çekerek, "Böylesine mübarek bir ayda ay yıldızlı al bayrağımızın altında bizlere vatan ve bayrak bahşeden aziz şehitlerimizin yakınları ve aziz gazilerimizle beraber bu sofrada bizleri buluşturan Rabb'ime binlerce kez hamdolsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtası da konuşmalarında her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını kaydetti.

İftar programına şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Kaynak: AA " / " + Betül Balabaz -
