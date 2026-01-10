Haberler

Çorum Valisi Çalgan, gazetecilerle buluştu

Güncelleme:
Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalgan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, gazetecilerin her koşulda, günün 24 saati halkı doğru bilgilendirmek adına fedakarca çalıştığını söyledi.

Gazeteciliğin "şehit veren" bir meslek olduğunu belirten Çalgan, "Çorum'da çalışma görevimden itibaren sizlerin büyük desteklerini gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Basın halkın gözü, kulağı, ağzı ve dilidir. Bizim ulaşamadığımız yerde sizlerin bir şekilde olayları gündeme getirme katkılarınız son derece kıymetli. Zor bir iş yapıyorsunuz, görünmez kahramanlarsınız." dedi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ise genç gazetecilerin toplum yararına mesleği yapmaları gerektiğini dile getirerek, "Gazetecilik mesleğini yapan herkesin bu sorumluluk duygusuyla ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. 2026 yılının hepimiz için güzel bir yıl olarak geçmesini temenndi ediyorum." diye konuştu.

Yolyapar, davetten ötürü Vali Çalgan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
