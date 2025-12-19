Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti
Çorum Valisi Ali Çalgan, Arslan Akülü Sandalye Bakım ve Tamir Atölyesi'ni ziyaret ederek engelli bireyler için sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı ve atölye sahibine teşekkür etti.
Çorum Valisi Ali Çalgan, Arslan Akülü Sandalye Bakım ve Tamir Atölyesi'ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çalgan, ziyarette atölye sahibi İsmet Arslan'dan engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik verdiği hizmetler hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, "Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran her adım, toplumumuzun ortak vicdanının ve güçlü dayanışma ruhunun yansımasıdır." ifadesini kullandı.
Çalgan, hizmetlerinden ötürü Arslan'a teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.
