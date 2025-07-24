Çorum Valisi Ali Çalgan'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlaması

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Çorum Valisi Ali Çalgan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, gazetecilerin toplumun doğru bilgiye ulaşmasındaki önemini vurguladı. Çalgan, basın mensuplarına başarılar diledi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Çalgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun doğru bilgiye ulaşmasında emek veren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ederek, "Sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla halkın sesi olan basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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