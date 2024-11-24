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Çorum'un Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Yağışı

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Çorum'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı, karayolu ulaşımında zorluklara neden oldu. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda küreme çalışması yapıyor.

Çorum'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

ÇORUM - Çorum'un yüksek kesimlerinde gece saatleri itibari ile yoğun kar yağışı etkili oldu.

Çorum'da beklenen kar yağışı gece saatleri itibari ile yüksek rakımlı kesimlerde yoğun etkili oluyor. D100 karayolu Osmancık-Merzifon kesimi, İskilip-Tosya Karayolu ve Osmancık-Çorum Karayolu Kırkdilim Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücülere de zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda küreme çalışması yapıyor.

Çorum il merkezinde de ara ara etkisini gösteren kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Çorum'un Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Yağışı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY SEVER - Güncel
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