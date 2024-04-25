Çorum'un Ortaköy Kaymakamı öğrencilerle kitap okudu
Çorum'un Ortaköy ilçesinde Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Kaymakam Burak Dilaver Yampal, öğrencilerle birlikte kitap okudu ve sohbet etti.
Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, öğrencilerle kitap okudu.
İlçede kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Gençlik Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Ortaköy Kaymakamı Yampal, öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Etkinliğin ardından öğrencilerle sohbet eden Yampal, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.