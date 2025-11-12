Çorum'un Oğuzlar İlçesinde Mercek Bulutları Görüldü
Çorum'un Oğuzlar ilçesi semalarında görülen mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluştu. Bulutlar, birçok noktadan izlenebildi.
Çorum'un Oğuzlar ilçesi semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu görüldü.
İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.
Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel