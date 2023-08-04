Çorum'un Oğuzlar Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı
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Oğuzlar Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, vatandaşlara aşure ikram etti ve aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti.
Çorum'un Oğuzlar Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar İlçe Müftülüğü Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikram etti.
Etkinlikte Oğuzlar İlçe Müftüsü Sinan Eray dua etti.
Yıldırım, gazetecilere, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.
Her yıl vatandaşlara aşure dağıttıklarını belirten Yıldırım, "Rabbim birlik ve beraberliğimize vesile olan nice güzel günlere kavuşturmak nasip etsin." dedi.
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel