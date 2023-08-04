Çorum'un Oğuzlar Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

Oğuzlar Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, vatandaşlara aşure ikram etti ve aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti.