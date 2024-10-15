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Çorum'un Laçin İlçesinde Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'un Laçin İlçesinde Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Karasoku köyünde Osman Yıldız'a ait tek katlı evde çıkan yangın, eve büyük zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Karasoku köyünde Osman Yıldız'a ait tek katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Laçin Kaymakam Vekili Emre Konak, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, destek sağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Hatice Altunöz Aykut - Güncel

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