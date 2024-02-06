Çorum'un Laçin ilçesinde telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
Laçin İlçe Emniyet Amirliği, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı. Otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde bilgilendirme el ilanları dağıtıldı.
Çorum'un Laçin ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Laçin İlçe Emniyet Amirliğince dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlatıldı.
Emniyet birimleri, ilçede otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.