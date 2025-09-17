Haberler

Çorum'un Kargı İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Kargı İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Çorum'un Kargı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın yerdeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Pelitözü köyü mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yanın bölgedeki yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
