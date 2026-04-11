Çorum'da kar yağışı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu.

İskilip ilçesine bağlı Sorkun, Karmış ve Koçcağız başta olmak üzere yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 45 santimetreyi geçti. Bazı noktalarda daha yüksek ölçümler kaydedildi. Nisan ayında görülen yağış, bölgede günlük yaşamı etkiledi. Köy yollarında yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçe genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken; yetkililer, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.

