Çorum'un Dodurga İlçesinde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Dodurga ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte zorluk yaşarken, cadde ve parklar güzel görüntüler sundu.
Çorum'un Dodurga ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Çorum-Dodurga kara yolu Yunus Emre Bulvarı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İlçede cadde ve parkların sisle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel