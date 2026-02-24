Çorum'da badem ağaçları erken çiçek açtı

Çorum'un Dodurga ilçesinde badem ağaçları şubatta çiçeklendi.

Kentte hava sıcaklıklarının birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

Normal seyrinde mart sonunda çiçek açan ağaçlar, beyaz ve pembeye büründü.

Öte yandan, ilçede mevsim normallerine dönen hava sıcaklığının hafta sonuna kadar sıfır ile 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.