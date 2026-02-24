Haberler

Çorum'da badem ağaçları erken çiçek açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu bazı badem ağaçları şubatta çiçeklenmeye başladı. Normalde mart sonunda çiçek açması beklenen ağaçlar, bu yıl erken beyaz ve pembe çiçeklere büründü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde badem ağaçları şubatta çiçeklendi.

Kentte hava sıcaklıklarının birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

Normal seyrinde mart sonunda çiçek açan ağaçlar, beyaz ve pembeye büründü.

Öte yandan, ilçede mevsim normallerine dönen hava sıcaklığının hafta sonuna kadar sıfır ile 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner için herkes aynı yorumu yapıyor
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner için herkes aynı yorumu yapıyor
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti

Tanıyabildiniz mi? Bu görüntüsü olay oldu
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı