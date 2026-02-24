Çorum'da badem ağaçları erken çiçek açtı
Çorum'un Dodurga ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu bazı badem ağaçları şubatta çiçeklenmeye başladı. Normalde mart sonunda çiçek açması beklenen ağaçlar, bu yıl erken beyaz ve pembe çiçeklere büründü.
Çorum'un Dodurga ilçesinde badem ağaçları şubatta çiçeklendi.
Kentte hava sıcaklıklarının birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.
Normal seyrinde mart sonunda çiçek açan ağaçlar, beyaz ve pembeye büründü.
Öte yandan, ilçede mevsim normallerine dönen hava sıcaklığının hafta sonuna kadar sıfır ile 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan