Çorum'un Boğazkale İlçesinde Elektrik Kontağı Yangını
Boğazkale İlçesi'nde Feyyaz Küçüksakal'a ait tek katlı evde çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Boğazkale İlçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Evci Köyünde Feyyaz Küçüksakal'a ait tek katlı evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Boğazkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.