Çorum'un Bayat İlçesinde Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
Çorum'un Bayat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. İlçe merkezi karla kaplandı.
Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar bugün tatil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.
Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel