Çorum'un Bayat ilçesinde 'Dilimizin Zenginlikleri' sergisi açıldı
Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında Bayat Atatürk İlkokulu'nda açılan sergide, 4.sınıf öğrencilerinin atasözü ve deyimleri canlandırıldığı üç boyutlu çalışmaları yer aldı. Sergi, öğrencilerin söz varlığını zenginleştirme ve dili iyi kullanarak düşünce dünyasını geliştirmek amacıyla 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.
Çorum'un Bayat ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bayat Atatürk İlkokulu'nda açılan sergide, 4.sınıf öğrencilerinin atasözü ve deyimleri canlandırıldığı üç boyutlu çalışmaları yer aldı.
Öğrencilerin söz varlığını zenginleştirme ve dili iyi kullanarak düşünce dünyasını geliştirmek amacıyla açılan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.