Çorum'da yaşlı vatandaşlar, yakınlarının yardımıyla oylarını kullandı

Çorum'da yaşlı vatandaşlar, yakınlarının ya da sağlık görevlilerinin yardımıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Oğuzlar ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan, 81 yaşındaki oğlu Ahmet Turan'ın yardımıyla Çeşme Mahallesi'ndeki Oğuzlar İlkokulu'nda 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

103 yaşındaki Zeynep Kasap da ailesinin yardımıyla Gölbaşı Mahallesi'ndeki Oğuzlar Ortaokulu'nda 1007 numaralı sandıkta oy kullandı.

Ortaköy ilçesinde de yaşlı vatandaşlar sandığa gitti.

96 yaşındaki Safiye Akkoç ve 85 yaşındaki Mehmet Öncül de tekerlekli sandalye ile geldikleri Aşdağul Beldesi Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu'nda oy verdi.