Çorum Semalarında Mercek Bulutu Oluştu

Güncelleme:
Çorum'un Dodurga ilçesinde görülen mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucu oluştu. Gökyüzünde çok katmanlı olarak beliren bu doğa olayı, ilçedeki birçok noktadan izlenebildi.

Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Dodurga ilçesinde görüldü.

İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
