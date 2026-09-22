Çorum Oğuzlar'da 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, cenazesi morga kaldırıldı

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 86 yaşındaki İsmail Atalay, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Birtatlı Mahallesi'nde yaşayan ve ilçede uzun yıllardır ceviz tüccarlığı yapan İsmail Atalay'a bir süredir ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca kırarak eve girdi. Ekipler, Atalay'ı evinde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Atalay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA