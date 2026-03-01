Haberler

Çorum'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve traktör yandı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, iki katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılmaz duruma geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Hallı köyü Semüşler Mahallesi'nde Fazlı Akbal ve Nuriye Akbal'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
