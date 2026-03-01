Çorum'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve traktör yandı
Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, iki katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılmaz duruma geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Hallı köyü Semüşler Mahallesi'nde Fazlı Akbal ve Nuriye Akbal'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 katlı ev, bitişiğindeki samanlık ve park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Şaban Balcı