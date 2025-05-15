Çorum'daki un fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Çorum Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde 6 Mayıs'ta un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Zülfikar Tutuş (47), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

PATLAMADA YARALANAN 2 İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tutuş'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Diğer yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, işçilerden Ali T. (41) ve Gazi K'nin (46) ise yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.