Çorum'daki un fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çorum Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde 6 Mayıs'ta un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Zülfikar Tutuş (47), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
PATLAMADA YARALANAN 2 İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Tutuş'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Diğer yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, işçilerden Ali T. (41) ve Gazi K'nin (46) ise yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel