Çorum'da Yorgun Mermi Isabet Eden Kadın Yaralandı
Çorum'un Tatar köyünde, balkonda oturan 80 yaşındaki Şerife E.'nin eline yorgun mermi isabet etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da evinin balkonunda oturduğu esnada eline yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.
Tatar köyünde akrabaları ile balkonda oturan Şerife E'nin (80) eline yorgun mermi isabet etti.
Yaralı kadın akrabaları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel