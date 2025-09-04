Çorum'da Yeni Okul Bina İncelemesi

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kargı ilçesinde yapımı tamamlanan Cumhuriyet İlkokulu ve Yatılı Bölge Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Ziyarette Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker'den okul hakkında bilgi alan Çalgan, okulun modern donatılarla yeniden inşa edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nun 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu belirten Çalgan, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarı diledi.

Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.