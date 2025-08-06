Çorum'da Yaya Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Yaya Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Bahri Ç'ye otomobil çarptı. Olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı.

Demet D. idaresindeki 19 AFS 501 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bahri Ç'ye (75) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile refüj arasında sıkışarak yaralanan Bahri Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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