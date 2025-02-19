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Çorum'da Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı

Çorum'da Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı
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Mecitözü ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi jandarma tarafından tutuklandı. Operasyon sırasında evinde yedi tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bekişler köyünde bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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