Çorum'da yapılan denetimlerde 4 aranan kişi yakalandı
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca silah, uyuşturucu ve kesici-delici aletler ele geçirildi.
Çorum'da polis ekiplerince yürütülen denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte güvenliğin sağlanması amacıyla 14-21 Şubat tarihlerinde 41 sabit noktanın yanı sıra 21 kahvehane, 11 kafe, 16 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 8 otoparkta denetim yaptı.
2 bin 618 şahsın sorgulandığı denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.
Adreslerde ve şüphelilerde yapılan üst aramalarında ise 18 silah, 11 kesici ve delici alet, 94 mermi, 142 sentetik ecza hapı, 16 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Denetimlerde ayrıca incelenen 627 araçtan, 6'sının sürücüsüne çeşitli ihlallerden 42 bin 887 lira idari para cezası uygulandı.