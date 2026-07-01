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Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü

Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü
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Çorum'un Bayat ilçesinde saman balyası makinesinden çıktığı değerlendirilen yangında 150 dekar buğday ekili arazi ve 150 dekar alandaki saman balyaları yandı. Toplam 300 dekar alan zarar gördü.

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 300 dekar alan zarar gördü.

Kuruçay köyünde hasat yapılan bir tarlada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saman balyası makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın, çevredeki ekili araziye de sıçradı.

Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 dekar buğday ekili arazi ile 150 dekar alandan elde edilen saman balyaları yandı.

İtfaiye ekipleri, arazide soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Murat Topal
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