Çorum'da Yangın: 3 Ev Zarar Gördü
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev zarar gördü. Yangının Asarcık köyünde İsmet Çördük'e ait evde başladığı, kısa sürede çevredeki diğer evlere sıçradığı belirtildi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Asarcık köyü Kozveran Mahallesi'nde İsmet Çördük'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e ait evlere de sıçradı.

İskilip Belediyesinin yanı sıra Çorum, Bayat ve Oğuzlar itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
