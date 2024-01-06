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Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.Ö., O.Ö., E.B., C.D., B.A., F.D. ve E.B. gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D ve B.A. tutuklandı, F.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Alaca Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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