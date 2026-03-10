Haberler

Alaca'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Alaca'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 101,22 gram sentetik uyuşturucu ve 29,69 gram hammaddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Yıldızhan Mahallesi'nde A.T'ye ait evde arama yapıldı.

Aramada 101,22 gram sentetik uyuşturucu, 29,69 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.T. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun
