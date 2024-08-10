Çorum'da tütüncü dükkanına bıçakla saldıran kişi silahla yaralandı

Çorum'da elinde bıçakla tütüncü dükkanına giren kişi, işyeri sahibi tarafından silahla ateş edilerek yaralandı.

Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen Emre Ö, elinde bıçakla bir tütüncü dükkanına girdi.

Burada çıkan tartışmada Emre Ö, iş yeri sahibi Necip K. tarafından tabanca ile ateş edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Necip K. ise gözaltına alındı.