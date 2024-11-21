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Çorum'da Traktör Kızılırmak Nehri'ne Düştü, Sürücü Yaralandı

Çorum'da Traktör Kızılırmak Nehri'ne Düştü, Sürücü Yaralandı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, Kent Park içerisinde aydınlatma direklerine çarptıktan sonra Kızılırmak Nehri'ne düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen traktörün sürücüsü yaralandı.

Ali Demirkan'ın (59) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kent Park'taki aydınlatma direklerine çarptı.

Sürücü traktörden atlayarak kurtulurken, park içerisinde kontrolsüz şekilde ilerleyen traktör Kızılırmak'ın demir korkuluklarını yıkarak nehre düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüsü, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, traktör ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Öte yandan traktörün nehre düştüğü anlar, Kent Park'taki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
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