Çorum'da Traktör Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 74 yaşındaki sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Süleyman T. (74) idaresindeki 19 LU 198 plakalı traktör, Bağdatlı köyünde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör altında kalan sürücü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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