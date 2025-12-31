Haberler

Çorum'da yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu 71 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Osman G. (71) idaresindeki 19 TK 862 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Tuzcular kavşağında refüjde bulunan yön levhasının direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise trafik polislerinin kontrolünde çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
