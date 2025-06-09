Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Duygu D. idaresindeki 23 ABZ 220 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Alaca Eskiyapar kavşağında Nurettin Ç'nin kullandığı 55 GS 680 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Duygu D. ile araçlarda bulunan Ekin D, Doğa D. ve Solmaz Ç. yaralandı.

Kazada araçta sıkışan Solmaz Ç, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Duygu D'nin astsubay üstçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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