Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum-Samsun kara yolunda bir otomobil bariyere çarpıp devrildi, ardından hafif ticari aracın çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
N.Ö. idaresindeki 06 AAF 82 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra devrildi.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobile, aynı istikamette seyreden A.K'nin kullandığı 06 BAT 004 plakalı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk