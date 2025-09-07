Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

A.B.A. idaresindeki 19 AEN 283 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Kuyluş köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Caferiye A. (76) hayatını kaybetti, sürücü ile Yaşar A, Enes A. ve Nurgül A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Caferiye A'nın naaşı ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
