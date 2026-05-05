Çorum'da Trafik Haftası kutlanıyor

Çorum'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri okullarda öğrencilerle buluştu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta kapsamında ziyaret ettikleri okullarda öğrencileri genel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Öğrencilere yolun karşısına geçme, servis aracında nasıl seyahat edileceği, sürücü ve yolcuların seyahat halinde dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, seyir halinde emniyet kemeri takma, sürücünün direksiyon başında cep telefonu kullanmaması gibi konularda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekipleri ayrıca, ziyaretlerde öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.