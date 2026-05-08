Çorum'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
Çorum'da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programda emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanmama gibi konularda eğitim aldılar.
Çorum'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere bilgilendirme programı düzenlendi.
Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Çeşmeören, Büyükdüvenci, Seydim, Türkbükü ve Ovasaray ilk ve ortaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi.
Burada kurulan stantlarda öğrencilere genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, yaya geçitlerinden geçiş kuralları ve aşırı hız yapan sürücülerin uyarılması konularında eğitim verildi.
Programın ardından kentteki bir alışveriş merkezinde öğle yemeği ikram edilen öğrenciler, sinema salonunda film izledi.