Çorum'un Bayat ilçesinde ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

O.C. idaresindeki 19 TF 629 plakalı otomobil, Yatukcu Mahallesi Şehit Mehmet Bostancı Caddesi'nde karşı şeride geçerek, park halindeki ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, kurtarılarak ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.